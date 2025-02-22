Поздравление от руководства Бобруйского района c Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Уважаемые работники отдела землеустройства и ветераны отрасли!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы!Профессия землеустроителя всегда пользовалась уважением, потому что она посвящена основному национальному богатству нашей страны - земле.
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