В Сочи продолжатся снегопады, сугробы вырастут

Сильный снежный циклон продолжает держать в напряжении юг страны. Максимальное количество снега ожидается на склонах Кавказа, где в течение суток может выпасть более 10-20 мм осадков, во вторник, 25 февраля, центр "Фобос".
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