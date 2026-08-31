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Пункт-А

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Сегодня в Астрахани не действует режим «четный-нечетный» на заправках

Сегодня в Астрахани не действует режим «четный-нечетный» на заправках

Он отменяется только на один день. Сегодня на автозаправочных станциях в Астрахани будут отпускать бензин владельцам всех автомобилей, независимо от госномера.

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