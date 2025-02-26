В российских поездах и самолетах появится долгожданная услуга

Власти России нашли способ обеспечить стабильным интернетом пассажиров поездов и самолетов. Как рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на презентации нового национального проекта «Экономика данных и трансформация государства», для этого на низкую орбиту будут запущены почти 300 спутников.