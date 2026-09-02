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Царьград

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В церкви ответили, можно ли исповедоваться искусственному интеллекту

В церкви ответили, можно ли исповедоваться искусственному интеллекту

Иерей Фёдор Лукьянов, возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил, что таинство исповеди невозможно доверить искусственному интеллекту.

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