В церкви ответили, можно ли исповедоваться искусственному интеллекту

Иерей Фёдор Лукьянов, возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил, что таинство исповеди невозможно доверить искусственному интеллекту.
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