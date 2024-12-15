Может ли форма живота рассказать что-то о здоровье

Разбираемся, достаточно ли одного вида, чтобы поставить диагноз. Откуда взялась мысль, что по форме живота можно определить проблемы со здоровьем В соцсетях блогеры рассказывают, что по форме живота якобы можно заподозрить конкретные проблемы со здоровьем.
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