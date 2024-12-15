ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ну а как же, фармкомпаниям надо проталкивать свою продукцию по высокой цене, вот и начинаются завывания по поводу маз...Что такое мазь Ви...
  • Татьяна Гаранина
    автор непрофессионален (( собрал в кучу все препараты : и действительно важные и нужные прпараты , и ерунду  " из 1%-...5 лекарств, котор...
  • Светлана Ефименко
    раньше и ничего другово и не было а если что и былооно было не доступно! в березе деготь и сок считается самым лечебн...Что такое мазь Ви...

Может ли форма живота рассказать что-то о здоровье

Может ли форма живота рассказать что-то о здоровье

Разбираемся, достаточно ли одного вида, чтобы поставить диагноз. Откуда взялась мысль, что по форме живота можно определить проблемы со здоровьем  В соцсетях блогеры рассказывают, что по форме живота якобы можно заподозрить конкретные проблемы со здоровьем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Спасибо! 🌺
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх