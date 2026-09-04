Politico: Украина и Польша подадут заявку на ЧМ по футболу

Украина и Польша планируют подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах. Матвей Бедный напомнил об успешном опыте организации Евро-2012 и подчеркнул привлекательность проекта для инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михалков и тут бы...
- На частных цена в...
- Ч В Дубне таксист с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым