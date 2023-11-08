ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на девятое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1037 =Воля - это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен = Главное, от Души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга = Если всем вместе пребывать в Любви и Вере, то силой мысли Жизнь на Земле в одно мгновение можно изменить= Избавляйтесь от старого: ничто новое, ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места = Интуиция и интеллект представляют два противоположных направления работы Сознания =Искажённое слово на Тонком Плане действует разрушающе, и, недаром, это неприятно слушать =Каждый человек имеет свой внутренний Свет.