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Volvo EX30 получил чёрную спецверсию — выпустят всего 150 автомобилей

Volvo EX30 получил чёрную спецверсию — выпустят всего 150 автомобилей

Компактный электрический кроссовер Volvo получил полностью чёрное оформление и эксклюзивный салон. Volvo представила в Японии специальную версию EX30 Ultra P5 Long Range Electric Black Edition.

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