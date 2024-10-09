Китай предоставит Ливану экстренную гуманитарную медицинскую помощь

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Китай предоставит Ливану чрезвычайную гуманитарную медицинскую материальную помощь по просьбе ливанского правительства, сообщил во вторник официальный представитель Агентства по сотрудничеству в области международного развития Китая Ли Мин.
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