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Китай

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Китай предоставит Ливану экстренную гуманитарную медицинскую помощь

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Китай предоставит Ливану чрезвычайную гуманитарную медицинскую материальную помощь по просьбе ливанского правительства, сообщил во вторник официальный представитель Агентства по сотрудничеству в области международного развития Китая Ли Мин.

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