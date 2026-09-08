Актер Стержаков избавился от прибалтийского акцента для учебы в Школе-студии МХАТ

Заслуженный артист России Владимир Стержаков рассказал, что ради учебы в Школе-студии МХАТ ему пришлось избавиться от прибалтийского акцента.
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