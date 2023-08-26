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Сотня тысяч нелегальных джамшутов: "миграционная" ОПС в действии

Сотня тысяч нелегальных джамшутов: "миграционная" ОПС в действии

В Москве расследование дела об организации незаконной миграции, в рамках которого были задержаны руководители "профильного" отдела ОМВД по району Западное Дегунино, приобретает ещё больший размах.

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Комментарии
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Александр
Да, вот если бы мы все стали помогать силовикам, тогда может быть и эффект был бы намного продуктивней.
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10 час.
В
Владимир
А кто сказал, что мигранты - незаменимые специалисты? То-то и оно.
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10 час.
Евгений Рудаков
Алекс, а в чем мы должны помогать &quot;силовикам&quot;? Они на мигрантах ого!.. как продуктивно хапают в месяц, тебе за год столько не заработать. В народе мыслят, что сначала надо на 99% заменить вышестояших продуктологов в разных &quot;питательных&quot; сферах. Евг. Р-Р
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10 час.

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