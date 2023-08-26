В Москве расследование дела об организации незаконной миграции, в рамках которого были задержаны руководители "профильного" отдела ОМВД по району Западное Дегунино, приобретает ещё больший размах.
Сотня тысяч нелегальных джамшутов: "миграционная" ОПС в действии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Да, вот если бы мы все стали помогать силовикам, тогда может быть и эффект был бы намного продуктивней.
Ответить
10 час.
В
Владимир
А кто сказал, что мигранты - незаменимые специалисты? То-то и оно.
Ответить
10 час.
Евгений Рудаков
Алекс, а в чем мы должны помогать "силовикам"? Они на мигрантах ого!.. как продуктивно хапают в месяц, тебе за год столько не заработать. В народе мыслят, что сначала надо на 99% заменить вышестояших продуктологов в разных "питательных" сферах. Евг. Р-Р
Ответить
10 час.
Свежие комментарии