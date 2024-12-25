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Мы из Советского Союза

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Ну теперь и многоженство прокатит?

Ну теперь и многоженство прокатит?

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ЭТО ПРИНЦИП ТЕРРОРИСТОВ ВСЕ ВРЕМЯ ТРЕБОВАТЬ ТО ЧТО ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВА ЗАПРЕЩЕНО  И РАСШАТЫВАТЬ СОЗНАНИЕ МУСУЛЬМАН И СЕЯТЬ РАЗДОР . К ТАКИМ МУФТИЯМ НАДО ПРИМЕНЯТЬ УГОЛОВНОЕ ПРАВО  ИНАЧЕ ОНИ РАСШАТАЮТ УСТОИ СТРАНЫ И ВГОНЯТ СТРАНУ В РАЗРУХУ НА РАДОСТЬ ВРАГАМ . ...ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ СТРАШНЫ ТЕМ ЧТО ОНИ КАК ШАКАЛЫ ТЕРЗАТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ УМЕЮТ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНИХ ВРАГОВ РАБОТАЮЩИЕ НАД ЭТИМ СИСТЕМНО . Простые люди это видят а те кто за этим должны наблюдать и вовремя и четко реагировать или места эти заняты по блату ----кум брат сват
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