Ну теперь и многоженство прокатит?

леонид рыбаков

ЭТО ПРИНЦИП ТЕРРОРИСТОВ ВСЕ ВРЕМЯ ТРЕБОВАТЬ ТО ЧТО ЗАКОНОМ ГОСУДАРСТВА ЗАПРЕЩЕНО И РАСШАТЫВАТЬ СОЗНАНИЕ МУСУЛЬМАН И СЕЯТЬ РАЗДОР . К ТАКИМ МУФТИЯМ НАДО ПРИМЕНЯТЬ УГОЛОВНОЕ ПРАВО ИНАЧЕ ОНИ РАСШАТАЮТ УСТОИ СТРАНЫ И ВГОНЯТ СТРАНУ В РАЗРУХУ НА РАДОСТЬ ВРАГАМ . ...ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ СТРАШНЫ ТЕМ ЧТО ОНИ КАК ШАКАЛЫ ТЕРЗАТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ УМЕЮТ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНИХ ВРАГОВ РАБОТАЮЩИЕ НАД ЭТИМ СИСТЕМНО . Простые люди это видят а те кто за этим должны наблюдать и вовремя и четко реагировать или места эти заняты по блату ----кум брат сват