Калужский суд отказал в переводе убийцы в колонию-поселение

Осужденный за убийство четырех человек в 2005 году в Электростали нарушил порядок в колонии более 40 раз, что стало причиной отказа в переводе в колонию-поселение.
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