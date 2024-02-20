Госдеп отрицает, что военные США были в расчете ЗРК Patriot, который сбил Ил-76

В Госдепартаменте США отрицают участие американских военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, передает РИА Новости.
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