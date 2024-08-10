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Норвегия возмущена решением Израиля о лишении ее послов дипломатической аккредитации

Норвегия возмущена решением Израиля о лишении ее послов дипломатической аккредитации

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Крупный дипломатический скандал вспыхнул между Норвегией и Израилем. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в минувшую среду сообщил, что Иерусалим принял решение о лишении дипломатической аккредитации восьми норвежских дипломатов, работающих в Тель-Авиве, которые имели дело с Палестинской администрацией.

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