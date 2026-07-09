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«Никто не может сомневаться в честности судей на ЧМ». В ФИФА отреагировали на обвинения сборной Египта

«Никто не может сомневаться в честности судей на ЧМ». В ФИФА отреагировали на обвинения сборной Египта

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сделал заявление после обвинений египетской стороны в несправедливом судействе в матче 1/8 финала ЧМ с Аргентиной (2:3).

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