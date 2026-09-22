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Запорожская экономика: почему нищая Украина будет воевать до конца

Запорожская экономика: почему нищая Украина будет воевать до конца

Зеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы. А депутат Рады София Федына (из числа сторонников Порошенко*) считает, что до конца года дыра в госбюджете составит 29 миллиардов евро © Фото : 21000.

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