Запорожская экономика: почему нищая Украина будет воевать до конца

Зеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы. А депутат Рады София Федына (из числа сторонников Порошенко*) считает, что до конца года дыра в госбюджете составит 29 миллиардов евро © Фото : 21000.