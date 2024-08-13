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Житель Приморья приковал пасынка цепью к столбу и избивал обрывком кабеля

Житель Приморья приковал пасынка цепью к столбу и избивал обрывком кабеля

В Приморье будут судить мужчину за издевательства над подростком. Об этом сообщает прокуратура. По данным следствия, обвиняемый в июле 2024 года с силой завел несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, где металлической цепью привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами и заклеил рот клейкой лентой.

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