Глава Запорожской ОГА Фёдоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы, в результате которых был повреждён ряд объектов инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии