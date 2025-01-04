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Глава Запорожской ОГА Фёдоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОГА Фёдоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы, в результате которых был повреждён ряд объектов инфраструктуры.

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