Сколько стоит один пленный иностранец на фронте? Будни СВО - командиры сами диктуют правила

Сколько стоит один пленный иностранный наёмник на фронте? Полковник ЛНР Виталий Киселёв в свете проходящего большого обмена между Россией и Украиной рассказывает, насколько это важная составляющая на фронте.
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