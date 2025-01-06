Армия России полностью взяла под контроль город Курахово

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Переход важного логистического пункта под контроль России сильно затруднит для Украины тыловое и техническое обеспечение войск на донецком направлении и киевский режим утратит возможность обстреливать Донецк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии