360: в Химках сегодня открывается резиденция Деда Мороза

Встреча с главным волшебником Нового года начнется в 16 часов.Сегодня, 1 декабря, в Химках откроется резиденция Деда Мороза, где главный волшебник Нового года будет два раза в неделю принимать и детей, и взрослых.
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