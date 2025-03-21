В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 13 апреля

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прогнозируют, что российский нападающий команды Александр Овечкин побьет легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля, передает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу лиги.
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