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Контрафронт

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Пакистан: около 117 предполагаемых боевиков были убиты в ходе крупномасштабных контртеррористических...

Пакистан: около 117 предполагаемых боевиков были убиты в ходе крупномасштабных контртеррористических операций, продолжавшихся по всей провинции Белуджистан, по состоянию на 13 июля, после нападения боевиков на полицейский участок в районе плотины Манги в начале июля.

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