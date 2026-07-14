Пакистан: около 117 предполагаемых боевиков были убиты в ходе крупномасштабных контртеррористических операций, продолжавшихся по всей провинции Белуджистан, по состоянию на 13 июля, после нападения боевиков на полицейский участок в районе плотины Манги в начале июля.
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