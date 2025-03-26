Тепловая волна: Сибирь ждет повышение температуры на 10 градусов к выходным

На территории Сибири ожидается резкий подъем температур к концу недели. Тёплая погода, уже захватившая европейскую часть России и регионы Волги и Урала, к выходным принесёт в регионы Сибири повышение температуры на 10 градусов, сообщил Роман Вильфанд.