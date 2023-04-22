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Собянин: Территория бывшего ЗИЛа станет комфортным районом и одним из крупнейших мест приложения труда

Собянин: Территория бывшего ЗИЛа станет комфортным районом и одним из крупнейших мест приложения труда

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе построят 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв.

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