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Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной

Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе состоявшейся телефонной беседы повторил главе министерства иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову призыв хозяина Белого дома Дональда Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.

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