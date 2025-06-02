Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе состоявшейся телефонной беседы повторил главе министерства иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову призыв хозяина Белого дома Дональда Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.