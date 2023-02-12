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Шевченко о «Ладе» и КХЛ: «Они «гарантируют» очень маленький бюджет и говорят – сначала примите, а потом претензии по арене. Ужасно возвращаются»

Алексей Шевченко рассказал, что у «Лады», собирающейся вступать в КХЛ, есть проблемы.  «Кстати, по «Ладе».

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