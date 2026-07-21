Ипотека есть — жилья нет. Парадокс Забайкалья на рынке недвижимости

Забайкальский край занял 16-е место в рейтинге регионов России по развитию ипотечного кредитования. Исследование Центра «РИА Рейтинг» показало: за последние 12 месяцев в регионе выдали 19 кредитов на тысячу экономически активных жителей.
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