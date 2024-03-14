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Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородом

Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородом

Ранее в регионе объявлялась ракетная опасностьОколо 08:30 мск была пресечена попытка Украины совершить атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня, сообщили представители Минобороны России.

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