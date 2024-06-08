Как определить, что клиент пришел за кредитом по наводке мошенника - эксперт

Если клиент обращается в офис за кредитом, но у банка есть объективные причины подозревать влияние мошенников, – сотрудник может использовать так называемый “отрезвляющий триггер” Например, запросить одобрение от ближайшего родственника.
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