Бургеры в прошлом — есть крутая замена: этот запеченный сэндвич выводит бутерброды на новый уровень — готовьте каждый день или к торжеству

Этот сэндвич — взрыв вкуса и простоты. Ароматный сэндвич с соленой ветчиной, сочным ананасом и плавленым сыром идеально подходит для приема внезапно пришедших гостей или для легкого перекуса в будние дни.
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