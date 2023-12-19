Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к максимуму усилий для поиска и спасения пострадавших от землетрясения в провинции Ганьсу, а также для их эвакуации и размещения, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей, после землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в уезде Цзишишань провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ночь с понедельника на вторник.