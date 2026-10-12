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Стало известно, каким маршрутом тело Кашпировского доставят на Украину

Стало известно, каким маршрутом тело Кашпировского доставят на Украину

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на территорию Украины для погребения через Турцию и Польшу .

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