Стоимость гамбургеров в России вырастет

С 1 октября НДС при продаже гамбургеров и чизбургеров с 1 октября увеличивается с 10% до 20%. Это связано с тем, что вступает в силу норма, согласно которой «кулинарные изделия вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)» больше не будут относиться к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, в отношении которых действует пониженная ставка налога.