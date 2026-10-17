"Русский Тайсон", боксёр Денис Бойцов, умер в сорок лет. Реабилитация в Германии после тяжёлого несчастного случая, который лишил спортсмена возможности не то что тренироваться, но даже ходить и говорить, не помогла.
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