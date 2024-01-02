В Челнах увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января 2024 года в Набережных Челнах увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь поездка на трамвае или автобусе стоит 35 рублей, что было утверждено Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.
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