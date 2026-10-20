Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадали два человека. Повреждены жилые дома, соцобъекты и автомобилиДвое жителей посёлка Прохоровка Белгородской области оказались в больнице после того, как украинский дрон ударил по их легковому автомобилю.