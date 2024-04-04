Половина туляков мечтает о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй житель Тулы выступает за введение 4-дневной рабочей недели. Согласно данным опроса SuperJob, 30% горожан выступили противниками такого графика работы, причем основное беспокойство касается вопроса оплаты труда: "При четырехдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь".
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