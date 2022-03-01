«Ак Барс» представил новый логотип. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года, на груди свитеров останется герб Татарстана

«Ак Барс» представил новый логотип. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года, на груди свитеров останется герб Татарстана

«Ак Барс» представил новый логотип. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года. Этот сезон «Ак Барс» завершит с нынешним логотипом.

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