Global Look Press/Max Maiwald/Keystone Press Agency Миссия по содействию безопасности и тренировке персонала для украинской стороны (NSATU) начнет координировать помощь НАТО киевскому режиму с января следующего года.
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