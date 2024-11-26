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Писториус назвал сроки начала работы миссии по координации помощи НАТО для Киева

Писториус назвал сроки начала работы миссии по координации помощи НАТО для Киева

Global Look Press/Max Maiwald/Keystone Press Agency Миссия по содействию безопасности и тренировке персонала для украинской стороны (NSATU) начнет координировать помощь НАТО киевскому режиму с января следующего года.

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