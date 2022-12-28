Увеличение производства отечественных автомобилей, анонсированное накануне Минпромторгом, скорее всего будет на первом этапе осуществляться посредством крупноузловой сборки машин из дружественным стран под отечественными брендами и затронет наиболее попул

Увеличение производства отечественных автомобилей, анонсированное накануне Минпромторгом, скорее всего, будет реализовано на первом этапе за счет крупноузловой сборки автомобилей из дружественных стран под отечественными брендами и коснется наиболее популярных сегменты рынка.
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