Увеличение производства отечественных автомобилей, анонсированное накануне Минпромторгом, скорее всего будет на первом этапе осуществляться посредством крупноузловой сборки машин из дружественным стран под отечественными брендами и затронет наиболее попул

﻿﻿Увеличение производства отечественных автомобилей, анонсированное накануне Минпромторгом, скорее всего, будет реализовано на первом этапе за счет крупноузловой сборки автомобилей из дружественных стран под отечественными брендами и коснется наиболее популярных сегменты рынка.