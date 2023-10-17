Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Россия поддерживает инициативу Китая "Пояс и путь" -- помощник президента РФ Ю. Ушаков

Москва, 16 октября /Синьхуа/ -- Россия поддерживает инициативу Китая "Пояс и путь", которая хорошо стыкуется с российскими инициативами о создании большого евразийского пространства и деятельностью Евразийского экономического союза /ЕАЭС/.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх