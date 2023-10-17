Россия поддерживает инициативу Китая "Пояс и путь" -- помощник президента РФ Ю. Ушаков

Москва, 16 октября /Синьхуа/ -- Россия поддерживает инициативу Китая "Пояс и путь", которая хорошо стыкуется с российскими инициативами о создании большого евразийского пространства и деятельностью Евразийского экономического союза /ЕАЭС/.
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