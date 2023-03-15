Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Пятерочка от Холанда, «Сити» и «Интер» в 1/4 финала ЛЧ, вылет «Локо» из Кубка, ничья «Спартака» и «Урала», новый формат ЧМ, Fan ID без МФЦ, но с биометрией и другие новости

1. Гениальный Холанд взорвал вечер Лиги чемпионов – его пента-трик (меньше чем за час!) принес «Ман Сити» победу над «Лейпцигом» (7:0) и путевку в четвертьфинал.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх