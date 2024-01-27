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80 лет назад полностью снята блокада Ленинграда

80 лет назад полностью снята блокада Ленинграда

80 лет назад войска Ленинградского фронта полностью освободили Ленинград от немецкой блокады. В честь одержанной победы в Ленинграде произвели 27 января салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий.

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