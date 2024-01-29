Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Низовцева и Ярмыш по статье о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Марию Певчих, ведущих «Популярной политики» Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш (все трое признаны иностранными агентами), а также главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову.