Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Низовцева и Ярмыш по статье о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Марию Певчих, ведущих «Популярной политики» Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш (все трое признаны иностранными агентами), а также главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову.
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