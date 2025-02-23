Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Украинский флаг с надписью «Иди н@х#й» обнаружили вывешенным у кабинета конгрессмена-республиканцв Дона Бейкона.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Украинский флаг с надписью «Иди н@х#й» обнаружили вывешенным у кабинета конгрессмена-республиканцв Дона Бейкона.
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