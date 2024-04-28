На Крымском мосту собралась пробка из 600 машин

Сегодня, 28 апреля, на Крымском мосту возникла большая пробка. Согласно телеграм-каналу «Крымский мост: оперативная информация», на подходе к мосту со стороны Таманского полуострова ожидают возможности проехать 605 автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии