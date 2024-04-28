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На Крымском мосту собралась пробка из 600 машин

На Крымском мосту собралась пробка из 600 машин

Сегодня, 28 апреля, на Крымском мосту возникла большая пробка. Согласно телеграм-каналу «Крымский мост: оперативная информация», на подходе к мосту со стороны Таманского полуострова ожидают возможности проехать 605 автомобилей.

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