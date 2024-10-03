В Митине появилась единая бульварная зона

Завершилось комплексное благоустройство целого квартала в Митине по программе «Мой район». Здесь появилась единая бульварная зона между улицей Генерала Белобородова, 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком.
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